استمرار انتشار الشرطة النسائية في شوارع بنغازي لتوفير الأمن

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، بأنَّ الشرطة النسائية تواصل انتشارها المُكثف في شوارع ومفترقات وميادين بنغازي، بالإضافة إلى تواجدها في محيط المؤسسات والمواقع الحيوية، في إطار مساعيها لتوفير الأمن.

وأضافت مديرية أمن بنغازي، أنَّ وحدة الشرطة النسائية نفذت حملة واسعة في بنغازي لمتابعة المركبات المخالفة وغير مستوفية شروط السير الآمن على الطريق وتحرير المخالفات بحقها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الظواهر السلبية.

وكان مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، قد وجه رئيس الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني، لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون والمصلحة العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبالتعامل مع الحوادث والقضايا، والوقوف على أسبابها، وللحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي.

