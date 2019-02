القبض على أحد أبرز القيادات الإرهابية في مصراتة

المتوسط:

أفادت مصادر أمنية، بأنهُ تمَّ إلقاء القبض على، عبدالقادر عبدالسلام عزوز، الشهير بـ «كامل عزوز» في مصراتة أحد أبرز القيادات الإرهابية الفارة من مدينة درنة، من مديرية أمن المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية القبض على عزوز «53 عاما»، جاءت بعد علميات رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية.

يُشار إلى أنَّ عزوز من مواليد 1966 وهو من سكان منطقة «المغار» بوسط درنة، وقد ذكرت مصادر أنه فر من درنة عبر الصحراء في شهر رمضان الماضي إلى البريقة ومن ثم انتقل إلى مصراتة.

