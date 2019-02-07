“تعليم المؤقتة” تتفقد مشاريع صيانة جامعة بنغازي

تفقد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، رفقة وفد وزاري، عددا من مشاريع الصيانة التشغيلية بكليات في جامعة بنغازي.

وجاءت الزيارة للوقوف على عمل الشركات المنفذة لمشاريع الصيانة حيث التقوا بمسؤولي الكليات الجامعية وإدارة المشروعات وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع.

وشملت الزيارة الوقوف على 11 مشروعا موزعة بين جامعة بنغازي الرئيسية، وكلية التربية بمنطقة الهواري، ومجمع الكليات الطبية، حيث لا زالت أعمال الصيانة فيها مستمرة.

وتهدف هذه المشاريع إلى استيعاب كل طلاب الكليات الجامعية واستمرار العملية التعليمية فيها دون معوقات.

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