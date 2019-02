«الكتيبة 153» تُنظم حفلاً تكريميًا لأسر الشهداء من سكان منطقة الساحل الشرقي

المتوسط:

أقيم بمعسكر الكتيبة 153 في توكرة حفلاً لأهالي وأبناء وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من سكان منطقة الساحل الشرقي، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن من براثن الإرهاب.

وشارك في هذا التكريم آمر الكتيبة، اللواء مفتاح شقلوف، وآمر الإدارة العامة للتسليح والذخيرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء الناجي عوض الشهيبي، وآمر اللواء 73 العميد علي القطعاني، ومدير أمن توكرة العقيد رافع علي، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية توكرة ولفيف من الضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة.

وأشار اللواء مفتاح شقلوف، خلال كلمته التي ألقاها داخل الاحتفالية، أن القوات المسلحة لن تنسى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

