سيالة يؤكد الالتزام في القضاء على الإرهاب وفق نهج لا يركّز فقط على العمل العسكري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمس الأربعاء، على ضرورة إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجال بناء قدرات أجهزة المخابرات والشرطة والجيش في مجال مكافحة الإرهاب، واستمرار الالتزام وبذل الجهود في القضاء على الإرهاب وفق نهج شامل لا يركّز فقط على العمل العسكري.

وشدد سيالة خلال كلمته في مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العملياتي بين دول التحالف، خاصة في مراقبة الحدود، لاسيما مع ازدياد خطورة تنقّل الإرهابيين في سياق تدفقات الهجرة.

وأشار إلى ضرورة تعقّب تحرّكات المقاتلين الأجانب، ومصادر التهديد على شبكات الإنترنت، ومنع تمويل المجموعات الإرهابية وإمدادهم بالسلاح، مبديًا استعداد ليبيا التام للتعاون مع دول التحالف.

وقال سيالة “ليس بخاف ما تواجه ليبيا من تحديات على المستوى الأمني، خاصة المتمثلة في مكافحة أنشطة المجموعات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش، والذي أصبح بعد فقد معاقله الرئيسية ، يستخدم أساليب نوعية متعددة على غرار الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، وبعض الأماكن في الجنوب الليبي، وقبل ذلك المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة”.

ودعا إلى إدراج ليبيا في برامج إعادة الإعمار ، نظرا لحجم الدمار الكبير الذي خلفته المعارك في محاربة تنظيم داعش، ودعم دور قطاعات التعليم والإعلام والتربية والإعلام، ودعم برامج التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز ، برامج التأهيل للشباب.

وعبر عن تطلع حكومة الوفاق الوطني لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم ليبيا في إنجاح مسارها الإنتقالي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفق نهج موحد ومنسق يحفظ سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، والحدّ من التدخلات السلبية الخارجية، الأمر الذي يعزز من فعالية جهودها في مكافحة الإرهاب.

وانطلق مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش، أمس الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 79 دولة عضوا في التحالف إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية.

وافتتح المؤتمر، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام المؤتمر أكد فيها على أهمية مواصلة جهود التحالف في القضاء على الإرهاب والتطرّف.

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