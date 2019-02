جولة تفقدية لوزير «تعليم المؤقتة» بمشاريع جامعة بنغازي

المتوسط:

قام وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور، فوزي بومريز، برفقة وفد وزاري، بتفقد عددٍ من مشاريع الصيانة التشغيلية بكليات في جامعة بنغازي.

وتأتي الزيارة للوقوف على عمل الشركات المنفذة لمشاريع الصيانة، حيث التقوا بمسؤولي الكليات الجامعية وإدارة المشروعات وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع.

وشملت الزيارة الوقوف على 11 مشروعا موزعة بين جامعة بنغازي الرئيسية، وكلية التربية بمنطقة الهواري، ومجمع الكليات الطبية، حيث لا زالت أعمال الصيانة فيها مستمرة.

