إجراءات جديدة للعلاج في الخارج

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الخميس، مباشرتها تنظيم إجراءات العلاج بالخارج وفق معايير وضوابط جديدة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن المعايير والضوابط الجديدة تكفل إيصال الخدمة لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها.

وذكر البيان أنه تقرر وقف إيفاد حالات للعلاج في مصر مؤقتا لحين استكمال إجراءات تنظيم العلاج بعد اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

ونقل البيان تصريحا سابقا لوكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم، أكد فيه إحالة المخصصات المالية للسفارة الليبية في مصر؛ وسيستأنف إيفاد الحالات للعلاج في مصر فور استكمال تنظيم إجراءات العلاج.

وكان الوكيل قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 589 لسنة 2018 بشأن اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

وبحسب المادة رقم 1 من نص القرار فإن إدارة الشؤون العلاجية هي المخولة فقط بإصدار الرسائل والتكليفات المتعلقة بالعلاج. فيما تتولى إدارة الشؤون الإدارية بحسب المادة رقم 2 من نص القرار تفعيل منظومة العلاج الإلكترونية بحيث يكون لرسائل العلاج رمز إلكتروني موحد يتضمن كافة بيانات المريض.

كما أصدر وكيل عام وزارة الصحة كتابًا إلى المديرين العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع بتاريخ 27 يناير 2019 حدد فيه الآلية المعتمدة لتحرير رسائل العلاج، مؤكدًا على ضرورة أن تشتمل رسائل العلاج على محضر اللجنة الاستشارية وكتاب إحالة اللجنة الفرعية والتشخيص وقرار اللجنة والبيانات الشخصية للمريض.

وأوضح وكيل عام وزارة الصحة أن اعتماد رسائل العلاج وفق الآلية الجديدة سيكون من طرف إدارة الشؤون العلاجية ووكيل عام الوزارة؛ معتبرًا أي إجراء لا يتطابق مع الآلية الجديدة مخالفًا بعد تاريخ كتابه الصادر في الـ 27 من يناير.

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