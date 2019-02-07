وزارة الصحة توقف العلاج في مصر بشكل مؤقت وتنظمه بالخارج

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني تعميمًا، يوقف إيفاد حالات العلاج لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت، إلى حين استكمال إجراءات التنظيم، واعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

وقال وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، إنه قد تمت إحالة المخصصات المالية للسفارة الليبية في مصر؛ وسيستأنف إيفاد الحالات للعلاج في مصر فور استكمال تنظيم إجراءات العلاج.

وفي سياق متصل شرعت وزارة صحة الوفاق، في البدء بتنظيم إجراءات العلاج بالخارج، بمعايير وضوابط جديدة، من شأنها أن تسلم الخدمة لمستحقيها، ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها.

وأصدر وكيل وزارة صحة الوفاق، محمد هيثم، قرارا بشأن اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج، تنص المادة الأولى منه، على تخويل إدارة الشؤون العلاجية، بإصدار الرسائل والتكليفات المتعلقة بالعلاج.

وتتولى إدارة الشؤون الإدارية بحسب المادة الثانية منه، على تفعيل منظومة العلاج الإلكترونية، بحيث يكون لرسائل العلاج رمز إلكتروني موحد، يتضمن كافة بيانات المريض.

وعمم هيثم كتابًا إلى المدراء العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، حدد فيه الآلية المعتمدة لتحرير رسائل العلاج.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة أن تشتمل رسائل العلاج على محضر اللجنة الاستشارية، وكتاب إحالة اللجنة الفرعية والتشخيص، وقرار اللجنة والبيانات الشخصية للمريض.

وأوضح هيثم أن اعتماد رسائل العلاج وفق الآلية الجديدة، سيكون من طرف إدارة الشؤون العلاجية ووكيل عام الوزارة؛ معتبرًا أي إجراء لا يتطابق مع الآلية الجديدة مخالفًا بعد تاريخ القرار.

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