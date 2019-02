«عبد الجليل» يبحث مع ممثلي «الليبية للاتصالات» التعاون لتقديم خدمة الإنترنت للمؤسسات

المتوسط:

عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعاً ضم وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، والفريق الفني للوزارة ورئيس مجلس الإدارة فيصل قرقاب وعدد من مدراء الشركات التابعة للشركة القابضة.

وخصص هذا الاجتماع لمعرفة إمكانية التعاون بين الشركة والوزارة من أجل تقديم خدمة الإنترنت لكل مؤسسة تعليمية، الذي من خلاله تستطيع الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة للمراحل التعليمية المختلفة.

