ليبيون يتكاتفون ويرسمون “نموذج تآخٍ” (صور)

وصل مساء الخميس إلى المركز الصحي بدر بباطن الجبل، فريق طبي يتكون من 10 أطباء استشاريين لتقديم خدماتهم لأهالي المنطقة بشكل تطوعي دون أي مقابل.

ومن المقرر أن يعمل الفريق القادم من مستشفى معيتيقة بطرابلس، الجمعة بالمركز الصحي بدر لمدة يوم واحد للكشف المجاني على المرضى الذين سيتوافدون من باطن الجبل والمناطق المجاورة بالجبل الغربي.

وتأتي هذه الخطوة الإنسانية التطوعية مُساهمة من الأطباء الليبيين في التقليل من معاناة المواطنين بالسفر لمئات الكيلومترات إلى المدن وللعاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

ورحب أهالي وشباب مدينة بدر بالفريق الطبي وأثناء وصولهم رافقهم رجال الشرطة في استقبال يعبر عن كرم الضيافة.

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