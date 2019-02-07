توقعات حالة الطقس ليوم غدا الجمعة 8 فبراير في ليبيا وطقس الايام المقبلة

توقع خبراء بالارصاد في نشرة جوية عن حالة الطقس ليوم غدا الجمعة 8 فبراير في ليبيا ان تبقى الاجواء باردة نسبيا على المناطق الشمالية وخاصة المرتفعات الجبلية مع وجود تبريد ضعيف في طبقات الجو قد يساهم في بعض الامطار الخفيفة.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الجمعة 8 فبراير 2019:

وأكد الخبراء في النشرة الجوية على أن الاجواء تبقي باردة نسبيا على المناطق الشمالية بالاخص على المرتفعات الجبلية مع وجود تبريد ضعيف في طبقات الجو العليا يساهم في ظهور السحب المنخفضة والتي قد تعطي بعض الامطار الخفيفة على المناطق الساحلية من طرابلس إلى غاية طبرق الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط على اقص الساحل الشرقي درجات الحرارة تتراوح مابين 14 إلى 17 درجة ولاتتجاوز 12 درجة على المرتفعات الجبلية.

ويخيم على طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 17 إلى 20 درجة.

فيما تشهد حالة البحر على طول الساحل سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب إلى مضطراب على اقص الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 إلى 3.00 امتار درجة حرارة سطح البحر 15 درجة مئوية والرؤية جيدة.

توقعات الطقس للايام القادمة

واشار الخبراء إلى أن الاجواء لاتزال باردة نسبيا على اغلب المناطق بالاخص على المرتفعات الجبلية بداية من الاسبوع القادم ويتحرك مرتفع جوي نحو المناطق الغربية بحيث يجلب اجواء مستقرة شبه ربيعية خلال 3 ايام القادمة بداية من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين هذه الاجواء تشمل باقي المناطق لاحقا. والله أعلم.

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