المتوسط:

قام وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبد الجليل، برفقة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، بزيارة ميدانية إلى مركز المعلومات والتوثيق.

وتأتي هذه الزيارة، لتفقد سير العمل بالمركز والاطلاع عن كثب على الموقف التنفيذي لمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية للقطاع.

The post جولة تفقدية لوزير «تعليم الوفاق» بمركز المعلومات والتوثيق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية