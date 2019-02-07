للإطلاع على الأوضاع  الصحية وتقديم الدعم الطبي .. وفد من صحة المؤقتة يزور منطقة “غدوة”  

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفد من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها، وأن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب للإطلاع على الأوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات التشغيل التي تهدف إلى تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وتكثيف الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة والقطاع الصحي لبلدية سبها وماجاورها .

ويتكون الوفد من رئيس غرفة عمليات الطوارئ الأستاذ إبراهيم اليتيمي ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الأستاذ عبدالله البراني ترافقه فيها قافلة طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تم تسليمها للمستشفي الميداني بمنطقة غدوه .

وقام الوفد فور وصوله بإجراء زيارة ميدانية للإطلاع على أقسام المستشفى الميداني بمنطقة غدوة والوقوف عن كثب علي الاحتياجات الفعلية والطبية .

والتقي الوفد عقب الزيارة الميدانية بمدير مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش، وبحضور مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل الخضري في إطار متابعة القضايا الخدمية على ارض الواقع وتدارس الحلول التي من شأنها الوصول بمستشفىيات العامة والقروية والمراكز التخصصية ببلدية سبها الى افضل الخدمات .

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