عدول رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن استقالته

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن اليوم الخميس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الأستاذ أحمد ابريدان العدول عن استقالته .

والتقى اليوم بمدينة مسة داخل دار رعاية المسنين عضو مجلس النواب النائبة رابحة الدرسي المكلفة بلجنة متابعة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد التريكي مدير مستشفي الثورة التعليمي البيضاء، وعدد كبير من المؤسسات و الجمعيات الأهلية التي لها علاقة بفئات ذوي الإعاقة و الصم وضعاف السمع و مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة بالعمل الإنساني والاجتماعي، وأبناء وبنات المؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وجاء هذا الملتقي لمطالبة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة، بالعدول عن استقالته والتي قدمها في الأيام الماضية.

استجابة لهذه النداءات المتكررة وأمام هذه الاعتبارات الإنسانية، تم العدول عن الاستقالة، مطالبين الحكومة وأعضاء مجلس النواب على ضرورة الوقوف مع الهيئة العامة لصندوق التضامن في حل مشاكلها .

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