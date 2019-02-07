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أوامر بضبط متورطين بتهريب الوقود (أسماء)

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

أمر رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، الخميس، بضبط 103 أشخاص متورطين بتهريب الوقود للخارج وبيعه بسعر غير قانوني.

ووجه الصور أمر القبض إلى رؤساء أجهزة المباحث العامة، والمباحث الجنائية، والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وبين كتاب الصور أن أوامر القبض تأتي في إطار التحقيقات الجارية في وقائع الإضرار بالمال والمصلحة العامة جراء تهريب الوقود إلى الخارج والتصرف فيه بطرق غير مشروعة من قبل أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع والمتورطين معهم وبيعه بسعر غير قانوني واكتساب أموال بطرق غير مشروعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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