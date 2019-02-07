أوامر بضبط متورطين بتهريب الوقود (أسماء)

أمر رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، الخميس، بضبط 103 أشخاص متورطين بتهريب الوقود للخارج وبيعه بسعر غير قانوني.

ووجه الصور أمر القبض إلى رؤساء أجهزة المباحث العامة، والمباحث الجنائية، والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وبين كتاب الصور أن أوامر القبض تأتي في إطار التحقيقات الجارية في وقائع الإضرار بالمال والمصلحة العامة جراء تهريب الوقود إلى الخارج والتصرف فيه بطرق غير مشروعة من قبل أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع والمتورطين معهم وبيعه بسعر غير قانوني واكتساب أموال بطرق غير مشروعة.

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