الدينار ينتعش أمام العملات الاجنبية بالسوق السوداء

هبطت اسعار العملات الأجنبية تباينها في ختام تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم وسجلت تراجعا جديدا في التعاملات.

وهبط الدولار الامريكي أمام الدينار وبلغ سعره بمستهل تعاملات السوق الموازي 4.36 دينار ليبي للبيع, و 4.35 دينار للشراء, وكان قد إنخفض إلى 4.35 دينار في التعاملات اليوم.

وهبطت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, بالسوق الموازية مقابل الدينار وبلغ سعرها 4.93 دينار ليبي .

وهبط الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.47 دينار ليبي بفارق 3 قروش عن تعاملات الاربعاء .

وسجل كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية تراجعه بشكل طفيف لأول مرة هذا الاسبوع ليبلغ سعره 134.5 دينار.

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