أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، قرارًا بضبط 103 شخص متورطين في تهريب الوقود للخارج، وبيعه بسعرٍ غير قانوني.

ولا تزال المدن الليبية تعاني تبعات تهريب الوقود الذي تزايد الحديث مؤخرًا محليًا ودوليًا عن ضرورة توسيع عمليات مكافحته، تكشفت الأسباب والطرق التي جرى عبرها تهريب الوقود الليبي في مياه مالطا الإقليمية طوال سبع سنوات.

