المتوسط:

قام وفد من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بزيارة منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، للاطلاع على الأوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات التشغيل التي تهدف إلى تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وتكثيف الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة والقطاع الصحي لبلدية سبها وماجاورها.

ويتكون الوفد من رئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم اليتيمي ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني، إذ ترافقه فيها قافلة طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تم تسليمها للمستشفى الميداني بمنطقة غدوة.

وقام الوفد فور وصوله بإجراء زيارة ميدانية للاطلاع على أقسام المستشفى الميداني بمنطقة غدوة والوقوف عن كثب علي الاحتياجات الفعلية والطبية.

The post وفد من صحة المؤقتة يزور منطقة «غدوة» للاطلاع على الأوضاع الصحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية