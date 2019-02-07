“يونيسيف” تبحث صيانة مدارس في بنغازي

عقد رئيس المجلس التسييري المكلف لبلدية بنغازي إدريس اقدورة، الخميس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا عبدالرحمن غندور والوفد المرافق له.

وقالت بلدية بنغازي بصفحتها في “فيسبوك”، إن الزيارة تأتي لمناقشة سُبل دعم “يونيسيف” للمرافق التعليمية والصحية في بنغازي من خلال صيانة المدارس ورياض الأطفال وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل.

وبحث المجتمعون أيضا النظر في احتياجات الفئات الخاصة وتوفير الاحتياجات الضرورية لمركز المعاقين بنغازي.

وحضر الاجتماع وكيل ديوان بلدية بنغازي، ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية، ومديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي والمتابعة وضمان الجودة.

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