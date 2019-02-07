النائب العام يأمر بضبط عدد من أصحاب محطات الوقود وتجميد ارصدتهم

أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بضبط وإحضار مائة وثلاثة من أصحاب محطات توزيع الوقود ومنعهم من السفر، لتورطهم في بيع الوقود بغير السعر القانوني وتهريبه للخارج واكتساب أموال بطرق غير شرعية.

كما خاطب الصور مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي، بتجميد أرصدة مائة وخمسة عشر من أصحاب محطات الوقود، وحساب أرصدة المحطات المملوكة لهم، في جميع المصارف إلى جانب أرصدة حسابات البطاقات الائتمانية والتوفير.

وأمر رئيس قسم التحقيق كذلك رئيس جهاز الحرس البلدي، بقفل محطات الوقود ، المملوكة للأشخاص المتورطتين في وقائع الإضرار بالمال العام وتهريب الوقود بالشمع الأحمر

وطالب الصور وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق بالتعميم على مكاتب الاقتصاد لوقف منح تراخيص لمحطات الوقود، إلى حين استكمال التحقيقات وفرض الرقابة على إنشاء وتشغيل المحطات لوقف إهدار المال العام.

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