القوات الجوية: هبوط وإقلاع الطائرات بالجنوب محظور

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الوطني، بأنه ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة نشر هذا البلاغ بأن عمليات الهبوط والإقلاع من و إلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية.

وأكدت الغرفة في بلاغ لها نشرته صحيفة العنوان وصُدر في سبها، بأن أي طائرة من أي نوع أو طراز أو تبعية كانت محلية أو خارجية تحلق في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط قسراً فى النقاط والقواعد المحددة لركن القوات الجوية.

وشددت غرفة العمليات الجوية بأن عدم إمتثال أي طائرة ووفقاً للمشار له أعلاه سيجري معاملتها كهدف معادي.

ونوّهت الغرفة بأن أي طائرة أجنبية تحاول الهبوط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفاً مشروعاً على الفور لنيران مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي.

وأعلنت في بيانها بأن المنطقة المعلن عنها ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة إعلان هذا البلاغ هي منطقة عمليات حربية مغلقة حتي إشعار آخر .

وحذرت الغرفة في ختام بلاغها بأن أي مخالفة لهذه الإجراءات، يتحمل مرتكبها سواء كان فرداً أو جهة كامل المسؤولية.

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