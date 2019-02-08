جمعة: على مراقبات التعليم تسليم المطلوبات منها بسرعة

أكد وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة متابعة الوزير المفوض عثمان عبد الجليل لسير تدفق البيانات العامة من مراقبات التعليم.

وأشار جمعة في تصريحات لمكتب التواصل والإعلام بوزارة تعليم الوفاق إلى أن متابعة عبد الجليل جاءت خلال زيارته لمركز المعلومات والتوثيق ولقائه باللجنة الفنية المكلفة بالأمر، مبينا إعطاءه تعليمات بشأن المتابعة اليومية للمراقبات التعليمية التي لم تتعاون في استكمال هذا الاستحقاق التنظيمي الهام للوزارة.

وشدد جمعة على مخاطبته لمراقبي التعليم بضرورة إحالة المطلوبات قبل الـ14 من فبراير على أن يتم متابعة هذا المشروع بجدية وفعالية لإنشاء قاعدة بيانات واقعية يستطيع القطاع التعليمي بناء خططه وبرامجه للعام الحالي وفقا لها وهو ما يحتم على جميع المعنيين الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.

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