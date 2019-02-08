المشري يدعو الشركات الأمريكية للمساهمة في الاستقرار في ليبيا

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الشركات الأمريكية إلى المساهمة في بناء الاستقرارفي ليبيا بدلا من انتظار حدوثه.

وتحدث المشري، الخميس، عن الوضع الاقتصادي والسياسي في ليبيا، وتطلعات الليبيين لبناء اقتصاد متنوع، بحضور عضو المجلس، نجاة شرف الدين، في لقاء مع مديرة الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال، ليديا جابس، بمقر المؤسسة في واشنطن، رفقة ممثلين عن شركات أمريكية كبرى، منها شركة فيليبس، وموتورولا، وجينيرال إلكتريك، والمبعوث السابق للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، جوناثان واينر.

وأكدت مديرة المؤسسة وممثلوا الشركات الأمريكية على رغبتهم في العمل في ليبيا، مشيدين بتجربتهم السابقة، ومتعهدين بحث الشركات على المبادرة بالاستثمار في البلاد لما عرف عن ليبيا التزامها بعقودها مع الشركات الأجنبية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

ومن جهته أشاد المبعوث الخاص السابق للرئيس الأمريكي بالعقلانية والمرونة السياسية التي أبداها المجلس الأعلى للدولة، وجهوده التي يبذلها في سبيل إيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، موضحا أن هناك شركاء سياسيين سيئين يعرقلون مساعي تحقيق الاستقرار في البلاد.

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يقوم بزياة للولايات المتحدة الأمريكية، رفقة وفد من المجلس، عقدا خلالها لقاءات مع مسؤولين سياسيين واقتصاديين ونيابيين أمريكيين.

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