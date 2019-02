‏ رئيس وحدة تمكين المرأة تبحث مع عضو لجنة الحوار بالاتفاق السياسي الصعوبات التي تواجه الوحدة

المتوسط

التقت رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ” ليلى اللافي”، ونائبتها حنان الفخاخري”، صباح اليوم الخميس عضو لجنة الحوار بالاتفاق السياسي نهاد عمر معيتيق”، وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الصعوبات التي تواجه الوحدة، والجهود التي تبذل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب التي تواجه الوحدة لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

واستعرضت اللافي، والفخاخري، خلال اللقاء الأعمال التي أنجزتها الوحدة بمرحلة التأسيس، بالإضافة للمكاتب التي استحدثت في الوزارات قبل صدور قرار تسمية الرئيسة والنائبة وإدماجهم ضمن المكاتب التابعة للوحدة وفقاً لخطتها التنفيذية للعام 2019 م.

