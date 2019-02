الجيش يُعلن أجواء الجنوب منطقة حربية مغلقة

المتوسط:

أفادت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأنه ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة نشر هذا البلاغ عند الساعة الثانية من صباح اليوم الجمع،ة بأن عمليات الهبوط والإقلاع من و إلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقتها .

وأكدت غرفة عمليات القوات الجوية بأن أي طائرة من أي نوع أو طراز أو تبعية كانت محلية أو خارجية تحلق في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط قسراً فى النقاط والقواعد المحددة لركن القوات الجوية .

وأشارت الغرفة، إلى أنها تشدد غرفة العمليات الجوية بأن عدم امتثال أي طائرة ووفقاً للمشار له أعلاه سيجري معاملتها كهدف معادي كما تنوه بأن أي طائرة أجنبية تحاول الهبوط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفاً مشروعاً على الفور لنيران مقاتلات السلاح الجوي الليبي.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأن المنطقة المعلن عنها ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة إعلان هذا البلاغ هي منطقة عمليات حربية مغلقة حتي إشعار آخر.

