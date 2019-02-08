المتوسط:
قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بـ إزالة 3 قذائف مدفعية وصاروخ PG7 من مناطق الماية وقصر بن غشير ووادي الربيع.
وأفادت الإدارة عبر صفحتها الرسمية، أنها على استعداد لأي استفسار أو بلاغ عن أجسام غريبة، ونوّهت بضرورة الاتصال بأرقام الهواتف الخاصة بها، حيث ننشر لكم أرقام الهواتف الخاصة بالبلاغات والاستفسار بهيئة السلامة الوطنية:
021-4775557
021-4779906
021-4773602
The post «إدارة المفرقعات» تنجح في إزالة 3 صواريخ بمنطقة قصر بن غشير appeared first on صحيفة المتوسط.
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