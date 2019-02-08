جدول الرحلات القادمة والمغادرة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة‎

تواصل بوابة إفريقيا الإخبارية تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة.

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة :

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 9:15

الافريقية تونس 9:30

البراق طرابلس 12:00

الافريقية عمان 14:30

البراق طرابلس 18:30

الليبية الاسكندرية 18:00

رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:50

الافريقية تونس 14:00

البراق طرابلس 17:00

الافريقية عمان 20:45

الليبية الاسكندرية 22:00

البراق طرابلس 22:40

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