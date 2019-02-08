المشري سيبحث مع أعضاء بالكونجرس دعم المسار السياسي في ليبيا

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، لقاءً مع أعضاء بالكونجرس الأميركي لمناقشة التطورات الليبية ودعم المسار السياسي للوصول إلى الدستور والانتخابات.

وأشار بيان نشره الممكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ المشري اجتمع في مقر الكونجرس، مع النائب جيف فورتنبيري، وهو عضو في لجنة تخصيصات الكونجرس، ولجنة الطاقة والمياه، ولجنة البناء العسكري، ولجنة العمليات الخارجية والداخلية؛ والنائب «بريان ماست» وهو عضو لجنة النقل والبنية التحتية، ولجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس.

وأضاف البيان إلى أنّ المضري حثّ على «ضرورة تعزيز الدعم الأميركي لليبيا، وأهمية مساهمتها في منع التدخلات الإقليمية السلبية، وتكثيف التعاون في المجال الاقتصادي، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الدستور والانتخابات».

وأوضح أنّ «أعضاء الكونجرس أبدوا اهتمامهم بتعزيز العلاقات مع ليبيا، والتزامهم بدعم الحل السياسي وخطة الأمم المتحدة».

وكان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أعلن عن تلقي رئيس المجلس خالد المشري، دعوة من الكونجرس الأميركي لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم الإفطار الوطني الذي يتزامن اليوم الخميس، وهو حدث سنوي يحضره رئيس الولايات المتحدة.

كلمة رئيس المجلس بمقر الكونغرس كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري التي ألقاها بمقر الكونغرس الأمريكي بعنوان "مستقبل ليبيا"، بحضور شخصيات بارزة من المهتمين بالشأن الليبي. Posted by ‎المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‎ on Thursday, February 7, 2019

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