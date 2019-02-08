اختتام دورة تدريبية بين جامعة بنغازي الحديثة والمركز العالمي الماليزي

اختتمت مساء اليوم بجامعة بنغازي الحديثة ورشة العمل والدورة التدريبية حول الأساليب المعاصرة في إدارة المؤسسات التى نظمت بالتعاون بين مركز جامعة بنغازي الحديثة للتدريب والبحوث والدراسات والمركز العالمي العربي الماليزي بحضور عدد من العاملين في القطاع الحكومي بالوزارات والهيئات.

وقدمت الدورة المستشارة الليبية بماليزيا الدكتورة مروى الهواري رئيس مجلس إدارة المركز العالمي العربي بماليزيا للدراسات والبحوث والتطوير.

وفي تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية قال الاستاذ الدكتور كامل على الويبة رئيس جامعة بنغازي الحديثة أن الدورة تهدف الى رفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني واستهدفت العاملين في الإدارات العليا والمتوسطة وقطاعات الدولة والراغبين في فتح مشاريع خاصة.

وشمل برنامج الدورة على مدى يومي السادس والسابع من فبراير الجاري عددا من المحاور في الاساليب الحديثة لادارة المؤسسات ، حيث تناول اليوم الاول أساسيات الإدارة الحديثة و المفاهيم الأساسية للإدارة الحديثة ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين إدارة الأعمال والإدارة العامة.وتناول اليوم الثاني ( الهيكل التنظيمي و الموارد (إدارة المعلومات) و التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة و إدارة العمليات وبحوث العمليات وإدارة الإنتاجو السلامة المهنية وإدارة المخاطر وأسلوب صياغة الأهداف و الصعوبات التي تحول دون التخطيط الفعال وآليات التخطيط ).

وعن اهمية الدورة قالت الدكتورة مروة الهواري لبوابة افريقيا الاخبارية إن ما طرح خلال الدورة يأتي من أن حل أغلب المشاكل التى تعاني منها المؤسسات الليبية كي تتطور هي في مفهوم الادارة وكيفية ممارستها بشكل تطبيقي. واضافت أنه ومن خلال استطلاع رأي في بعض المؤسسات وجدت أنها هي الأفيد والأصلح بحيث تنهض بمؤسساتنا وقدمت الهواري نصيحة بأن ينظر الجميع للجانب التطبيقي من الادارة والفائدة العائدة منها على المؤسسات.