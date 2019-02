«اليونيسيف» تتعهد بدعم المرافق التعليمية والصحية في بنغازي

المتوسط:

قام رئيس المجلس التسييري المكلف لبلدية بنغازي، إدريس اقدورة، الخميس، بعقد اجتماع مع رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا عبدالرحمن غندور والوفد المرافق له.

وأشارت بلدية بنغازي، إلى إن الزيارة تأتي لمناقشة سُبل دعم «يونيسيف» للمرافق التعليمية والصحية في بنغازي من خلال صيانة المدارس ورياض الأطفال وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل.

وناقش المجتمعون، النظر في احتياجات الفئات الخاصة وتوفير الاحتياجات الضرورية لمركز المعاقين بنغازي، إذ شارك في هذا الاجتماع وكيل ديوان بلدية بنغازي، ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية، ومديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي والمتابعة وضمان الجودة.

