صبرة: هذه نتائج اشتباكات درنة اليوم

أكد مسؤول التغطية الإعلامية بمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أن اشتباكات الجيش مع بقايا الجماعات المتطرفة اليوم الخميس أدت إلى إصابة 5 جرحى من الجيش.

وقال صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من قتل العديد من المتطرفين في حي المدينة القديمة بدرنة مبينا أن الجيش يحكم الحصار على الجماعات المتطرفة المتحصنة في 15 منزل تقريبا بدرنة.

وكان الناطق باسم قيادة الجيش احمد المسماري أكد أن ما تشهده درنة حاليا هو عمليات أمنية وليست عسكرية، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية، وغرفة عمليات عمر المختار بعد أن قام الجيش بإعلان تحرير كامل درنة في يونيو 2018.

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