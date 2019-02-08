ماذا قالت داخلية الوفاق بشأن مركبات ميناء الخمس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الحاويات التي تحمل مركبات والتي ضبطت بميناء الخمس حاملة العلم الإيطاليتم تسليمها لوزارة الداخلية بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها الى حين استكمال التحقيقات بشأنها. وكانت السلطات الليبية ضبطت في ميناء الخمس شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع “حوالي 80 سيارة عسكرية” مزودة بنظام حماية متطور من القذائف والألغام متجهة إلى ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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