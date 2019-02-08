اتفاق بين مكافحة الهجرة ومنظمة إيطالية على الدعم النفسي للأطفال

استقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “تاجوراء”ورئيس مركز الايواء بالفرع وفد منظمةأرض الإنسان الإيطالية. وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز أنه جرى خلال اللقاء بحث آلية عمل المنظمة ووضع خطة مشتركة من اجل العمل على إنشاء المساحات الصديقة للطفل وإطلاق حملات الدعم النفسي الاجتماعي والحملات الخاصة بدعم فئة اطفال المهاجرين موضحا أنه جرى الاتفاق على البدء في مشروع تقديم خدمة الدعم النفسي الاجتماعي.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة إنه سيتم الشهر الجاري البدء فعليا في تنفيذ المشروع. وأشار فرع الجهاز إلى أن اللقاء جرى بعد الحصول على موافقات من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والمكلف بمهام تسيير جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

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