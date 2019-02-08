التحقيقات بمكتب النائب العام تأمر بضبط عدد من ملاك محطات الوقود وإقفالها

أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، بضبط وإحضار 103 شخص من أصحاب محطات الوقود، والمتورطين معهم في تهريب الوقود إلى الخارج، والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، والإتجار به وبيعه بالسعر غير القانوني، واكتساب أموال بطرق غير شرعية.

ووجه الصور خطابا إلى جهاز المباحث العامة، وجهاز المباحث الجنائية، ومصلحة الجوازات والجنسية، وشؤون الأجانب، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، يقضي بتعميم مذكرة الضبط والإحضار على جميع المنافذ والجهات الضبطية المختصة، وبوضع أسماء المذكورين في قوائم ترقب الوصول والمغادرة، وإحالتهم حال ضبطهم إلى مكتب النائب العام.

وأصدر رئيس مكتب التحقيقات تعميما آخر وجهه إلى شركة البريقة لتسويق النفط، وشركة الشرارة للخدمات النفطية، وشركة الطرق السريعة، وشركة الراحلة، وشركة نفط ليبيا المشتركة، يأمرها بضبط وإحضار أصحاب محطات الوقود المذكورين، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

ويطالب التعميم الشركات المذكورة، بعدم تزويد المحطات البالغ عددها 115 محطة بالوقود، وإقفالها بالشمع الأحمر إلى حين إشعار آخر من النائب العام.

كما أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، رسالة أخرى موجهة إلى جهاز الحرس البلدي، يلتمس فيها قفل محطات الوقود المذكورة بالشمع الأحمر، وضبط أصحابها وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وطالب الصور في خطاب منفصل موجه إلى وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، بالتعميم على فروع الوزارة في كافة المناطق، بإيقاف منح تراخيص محطات الوقود إلى حين استكمال التحقيقات.

ودعا رئيس التحقيقات وزارة الاقتصاد إلى وضعها ضوابط لإنشاء وتشغيل محطات توزيع الوقود، وفرض الرقابة عليها، لوقف نزيف إهدار الأموال العامة، وموافاة مكتب النائب العام بما يفيد بذلك.

وأوضح الصور في خطابه لوزارة الاقتصاد، أنه استند على التحريات التي بينت أن عددا من المهربين، تقدموا لفروع الوزارة بطلب استصدار تراخيص فتح محطات وقود بأسماء أشخاص آخرين.

ووجه رئيس التحقيقات رسالة أخرى إلى مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي، يأمره فيها بتجميد أرصدة حسابات لأصحاب المحطات المذكورة إن وجدت في المصارف العامة بالداخل، وأرصدة حسابات البطاقات الائتمانية والتوفير.

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