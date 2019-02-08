التكبالي يفضح كذب المشري في واشنطن

هاجم عضو مجلس النواب علي التكبالي بقوة رئيس الأعلى للدولة خالد المشري، بعد الكلمة التي ألقاها حول القائد العام حفتر خلال لقاء بالسفير الأمريكي.

وقال التكبالي في تغريدة عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” إنه حضر الاجتماع بعد دعوة متأخرة من بعض الأشخاص الخيرين وقد تدخل بقوة للرد على رئيس المجلس الأعلى للدولة وما اعتبرها تصريحات مضللة منه حول الجيش الليبي والديمقراطية، معتبرا أن كل شيء مسجل وليس كما يدّعي.

كما أضاف أن منظم الحفل حاول “مقاطعتي عدة مرات ولكنني نجحت بنقل وجهة نظري، وختمت بأن الإخوان لا يحترمون عهودهم، وكلمة ليبيا المستقبل هي نفسها الذي استعملوها مع السيد سيف القذافي ثم انفضوا من حوله وتركوه رغم توقيعهم لميثاق التوبة.”

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