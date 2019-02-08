تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة

كشفت مصادر أمنية وطبية متطابقة، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي جرت في مدينة أوباري، خاصة تلك التي وقعت في محيط حقل الشرارة، الذي أفادت المصادر بأنه لا يزال تحت سيطرة قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

في البداية أفاد مصدر طبي من مستشفى أوباري العام، «بوابة الوسط»، باستقبال 5 قتلى، من بينهم جثتين تابعة للكتيبة 177 و3 جثث لأشخاص لم تُعرف هويتهم حتى الآن، بالإضافة إلى 7 جرحى، جرّاء الاشتباك التي وقعت فجر اليوم بمعسكر تيندي المتاخم لجبل تيندي في الجنوب.

فيما أضاف مصدر عسكري من مدينة أوباري أن «الاشتباكات التي حدث اليوم الخميس بين مجموعة مسلحة غير معروف تبعيتها، وبين مجموعة مسلحة أخرى من مدينة أوباري لا تتبع الفريق على كنه» المُعيَّن مؤخرًا من قبل المسجلس الرئاسي على خلاف ما جرى تداوله.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «الكتيبة 177 دخلت أوباري عام 2016 كانت قوة محايدة تحت اسم 456 باتفاق بين قبيلة الحساونة والطوراق والتبو من أجل فرض الأمن والسلم».

وفي سياق متصل لفت المصدر إلى أنّ حقل الشرارة لا يزال تحت سيطرة الكتيبة 30 التابعة لحكومة الوفاق الوطني، على خلاف ما ذكرى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بسيطرة قوات تابعة للجيش على حقل الشراراة بالكامل.

وأبلغ أحد حكماء أوباري، رفض دكر اسمه، «بوابة الوسط» بأنّ الكتيبة 177 غادرت أوباري مساء اليوم إلى منطقة جرمة بعد التوصل إلى حل للخلاف، حافظًا على أمن واستقرار أوباري، وذلك بعد اجتماع مع المكونات الاجتماعية فى المدينة.

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