بالفيديو..جهاز حرس المنشآت النفطية والمجلس الاعلى لحوض النفط يستنكرون سياسة السراج و صنع الله

استنكر امر جهاز حرس المنشات النفطية اللواء ناجي المغربي في بيان مشترك مع المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والماء استنكروا ما قام به فائز السراج ومصطفى صنع الله من قرارات وتصريحات بخصوص الحرب ضد المليشيات الارهابية والتشادية والتي تقودها القوات المسلحة في سبها ومحيطها .

وقال اللواء ناجي المغربي ان مثل هذة التصرفات مرفوضة تماما وان القوات المسلحة تقارع الارهابيين في الجنوب وان قوت الليبيين مؤمن تماما واي قوة لا تتبع القيادة العامة لا نعترف بها وسيتم التعامل معها وكسحها تمام .

كما صرح الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والماء انهم يعملون بجانب القوات المسلحة وحرس المنشأت النفطية وان قوت الليبيين يجب الاستفادة منه لصالح الشعب الليبي وبناء المدن وتعميرها لا لدعم الارهاب والمرتزقة ضد ابناء شعبة .

يشار ان المجلس الاعلى لحوض النفط يتكون من مجموعة من المواطنين يمثلون المدن والمناطق الصحراوية المنتجة للبترول ومشرعن من البرلمان الليبي بقرار من رئيس البرلمان .

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