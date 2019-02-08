حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (8 فبراير 2019)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على باقى المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب بالسحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (14-18) مْ ولاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية، وتتحول الرياح يوم الأحد إلى جنوبية غربية مع اعتدال فى درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم ويوم الغد على بعض المناطق وتكون الأمطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والـمعتدلة، فيما تتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين ( 14 – 19) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15- 18)مْ.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 20) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 06 16 مغطاة جزئيا بالسحب 07 17 قليلة السحب طرابلس 08 15 مغطاة جزئيا بالسحب 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب العزيزية 07 15 مغطاة جزئيا بالسحب 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب الزاوية 08 15 مغطاة جزئيا بالسحب 08 16 مغطاة جزئيا بالسحب الخمس 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب 09 17 مغطاة جزئيا بالسحب مصراتة 09 15 مغطاة جزئيا بالسحب 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب سرت 09 15 مغطاة جزئيا بالسحب 10 17 مغطاة جزئيا بالسحب نالوت 02 12 مغطاة جزئيا بالسحب 03 13 قليلة السحب يفرن 01 11 مغطاة جزئيا بالسحب 02 12 قليلة السحب غريان 04 12 مغطاة جزئيا بالسحب 05 13 مغطاة جزئيا بالسحب ترهونة 06 13 مغطاة جزئيا بالسحب 07 14 مغطاة جزئيا بالسحب بني وليد 08 16 مغطاة جزئيا بالسحب 09 17 قليلة السحب مزده 03 14 مغطاة جزئيا بالسحب 04 06 قليلة السحب ابونجيم 08 17 مغطاة جزئيا بالسحب 09 19 مغطاة جزئيا بالسحب القريات 05 15 مغطاة جزئيا بالسحب 07 17 قليلة السحب هون 07 18 قليلة السحب تتكاثر احيانا 07 18 قليلة السحب تتكاثر احيانا غدامس 07 17 السماء صافية 08 18 السماء صافية أوبارى 05 18 السماء صافية 06 18 السماء صافية سبها 07 17 السماء صافية 07 17 السماء صافية مرزق 06 18 السماء صافية 06 18 السماء صافية القطرون 05 17 السماء صافية 05 17 السماء صافية غات 05 18 السماء صافية 05 18 السماء صافية رأس لأنوف 09 18 مغطاة جزئيا بالسحب 10 19 مغطاة جزئيا بالسحب البريقة 10 15 مغطاة جزئيا بالسحب 11 17 إحتمال سقوط أمطار متفرقة اجدابيا 08 16 مغطاة جزئيا بالسحب 10 18 سقوط امطار بنغازي 07 16 مغطاة جزئيا بالسحب 07 16 سقوط امطار مرج 05 13 سقوط امطار صباحا 05 13 سقوط امطار البيضاء 05 12 سقوط امطار صباحا 05 12 سقوط امطار شحات 07 13 سقوط امطار صباحا 07 13 سقوط امطار درنة 10 15 سقوط امطار صباحا 10 16 سقوط امطار طبرق 09 15 سقوط امطار 09 14 مغطاة جزئيا بالسحب جالو 10 19 مغطاة جزئيا بالسحب 11 20 قليلة السحب تتكاثر احيانا الجغبوب 09 18 قليلة السحب تتكاثر احيانا 09 18 إحتمال سقوط أمطار متفرقة السرير 11 20 قليلة السحب 10 19 قليلة السحب تازربو 09 19 قليلة السحب 09 19 قليلة السحب الكفرة 08 19 السماء صافية 07 18 صافية إلى قليلة السحب

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