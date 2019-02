«صحة الوفاق» تباشر تنظيم إجراءات العلاج بالخارج

المتوسط:

باشرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني العمل على تنظيم إجراءات العلاج بالخارج وفق معايير وضوابط جديدة تكفل إيصال هذه الخدمة لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها.

وأصدرت وزارة الصحة تعميمًا بإيقاف إيفاد حالات للعلاج بجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت إلى حين استكمال إجراءات تنظيم العلاج بعد اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

وبحسب تصريح سابق لوكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم، فإنه قد تمت إحالة المخصصات المالية للسفارة الليبية في مصر؛ وسيستأنف إيفاد الحالات للعلاج في مصر فور استكمال تنظيم إجراءات العلاج.

وكان وكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 589 لسنة 2018 بشأن اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

