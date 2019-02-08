معارض إيطالي بعد تصريحات رئيس الأركان السابق: على روما الاعتذار من الليبيين

قال سياسي يساري إيطالي معارض، إن حكومة بلاده مطالبة تقديم الاعتذار عن تصريحات رئيس الأركان السابق للقوات البحرية، الأميرال جوزيبي دي جورجي حول ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتويانّي، الأربعاء، كلمات دي جورجي: “إن من يتحدث عن غزو للمهاجرين لا يعرف عن ماذا يتحدث”. مضيفا “أقسم أنني لم أنطق بهذه الكلمات، أنا فراتّوياني المعهود”، بل “وردت على لسان رئيس الأركان بحريتنا السابق، الأميرال دي جورجي”، مؤكدا “ليس لدي ما أضيفه”، على كلماته.

وخلص السياسي المعارض الى القول إن “شخصاً ما من طرف الحكومة، يجب أن يعتذر على أية حال، عن الحماقات التي تصدر عنها كل يوم”.

وكان الأميرال دي جورجي قد قال لـ”آكي” الأربعاء، إن “في ليبيا لا توجد موانئ آمنة لأن هناك حالة صراع بين العصابات المسلحة”، وأن “المهاجرين في حالة أَسر غير إنسانية”، بينما “ستكون الممرات الإنسانية ضرورية لإدارة ظاهرة الهجرة”.

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