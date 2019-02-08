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“مُكافحة الجريمة” يُحبط محاولة سرقة مُسلحة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع مُكافحة الجريمة التابع للأمن المركزي جنزور إحباط مُحاولة سطو مُسلح قامت بها مجموعة مُجرمين حاولوا سرقة مبلغ مالي ضخم يُقدر بأكثر من 2 مليون من مقر إحدى الشركات بمنطقة السراج.

وأوضح المكتب الإعلامي للفرع في منشور على صفحة “فيسبوك” أن ضبط المبلغ المسروق جاء بعد اندلاع اشتباكات بين عناصر مكافحة الجريمة والمُجرمين قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم ومُصادرة الأموال المنهوبة.

وأكد “مُكافحة الجريمة جنزور” أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المُجرمين وفتح التحقيقات في الحادثة، مُشيداً بمجهودات عناصر الجهاز وانضباطهم في العمل.

وتوعد كل من تُخوّل له نفسه المساس بممتلكات المواطنين وأرواحهم أو تعريضها للخطر، مؤكداً أنه لن يتهاون في ضرب مصادر العبث والفساد بيد من حديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

    • انت تفهم الدنيا مليح وذكي الصراحة مفيش سراق في ليبيا كلها ماشاء الله عليهم امانة واخلاق وعلم وادب . الا الزنتان هم السراق فقط مصراتة وزليتن والزاويه وورشفانة و بني وليد وزوارة العجيلات زلطن كلهم الصراحة طيبين ومساكين على نيتهم مافيهش حتى واحد هرب نافطة والا اخد اعتماد والا متعين وهو مليونير . استغفر الله. اخر زمن .

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