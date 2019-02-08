“مُكافحة الجريمة” يُحبط محاولة سرقة مُسلحة

أعلن فرع مُكافحة الجريمة التابع للأمن المركزي جنزور إحباط مُحاولة سطو مُسلح قامت بها مجموعة مُجرمين حاولوا سرقة مبلغ مالي ضخم يُقدر بأكثر من 2 مليون من مقر إحدى الشركات بمنطقة السراج.

وأوضح المكتب الإعلامي للفرع في منشور على صفحة “فيسبوك” أن ضبط المبلغ المسروق جاء بعد اندلاع اشتباكات بين عناصر مكافحة الجريمة والمُجرمين قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم ومُصادرة الأموال المنهوبة.

وأكد “مُكافحة الجريمة جنزور” أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المُجرمين وفتح التحقيقات في الحادثة، مُشيداً بمجهودات عناصر الجهاز وانضباطهم في العمل.

وتوعد كل من تُخوّل له نفسه المساس بممتلكات المواطنين وأرواحهم أو تعريضها للخطر، مؤكداً أنه لن يتهاون في ضرب مصادر العبث والفساد بيد من حديد.

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