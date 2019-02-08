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بعد طول انتظار …. بلدة اشميخ تروى بالمياه‎

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بعد طول انتظار من أهالي منطقة اشميخ الواقعة على بعد 35 كيلو مترا عن بني وليد وصلت اليوم مياه الشرب للبلدة.

وتاتي هذه الجهود بعد الزيارة التي قام بها اعميد بلدية بني وليد الى منطقة اشميخ واجتماعه مع أعيان المنطقة والإستماع الى متطلباتهم والمشاكل التي يعانون منها والتي كان من أهمها النقص الشديد في المياه الصالحة للشرب.

عليه قام عميد بلدية بني وليد بإعطاء الاذن لإحدى شركات المقاولات وبإشراف مباشر من مكتب المشروعات بالبلدية وبالتعاون مع شركة المياه بني وليد  بالبدء في مد خط مياه بطول 1كم تقريبا لتصل المياه الى كافة المساكن

يذكر ان بلدة اشميخ عانت كثيرا ولمدة تجاوزت  الخمسة أعوام من نقص مياه الشرب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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