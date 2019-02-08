ماذا فى اجتماع مدير أمن طبرق مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام؟‎

إجتمع مدير أمن طبرق امس الخميس مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب والوحدات بالمديرية لمتابعة الوضع الأمني بالمدينة.

النقيب صفي الدين خطاب رئيس وحدة الاعلام الأمني قال لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بطبرق أن الإجتماع جاء لمناقشة وبحث سير العمل الأمني في الإدارات والاقسام والمكاتب والوحدات والوقوف على أهم المعوقات التي قد تعرقل سير العمل.

خطاب أوضح أن الأجتماع تطرق للنظر في عمل اللجنة الأمنية المكلفة من قبل مدير الأمن لمحاربة الظواهر السلبية المختلفة في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة ومنطقة طبرق العسكرية .

وكانت عناصر مديرية أمن طبرق قد شنت الأيام القليلة الماضية حملات أمنية وانضباطية موسعة بنطاق البلدية لتامين المدينة والحد من الظواهر السلبية.

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