الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي بينما يميل الطقس للاستقرار على باقى المناطق.

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب بالسحب تتكاثر من حين لأخر والرياح شمالية غربية الى غربيه خفيفة الي معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-18) مْولاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية تتحول الرياح يوم الاحد الى جنوبية غربية مع اعتدال فى درجات الحرارة خلال اليومين القادمين .

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة الفرصة مازالت مهيأة لسقوط امطار متفرقة اليوم ويوم الغد على بعض المناطق وتكون الامطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الاخضر ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى غربيه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين ( 14 – 19 ) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على الجبل الاخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرةوالرياح شمالية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 18) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (18- 20) مْ .

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