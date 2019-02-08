القوات الجوية: مهابط الجنوب منطقة عمليات.. ومعاملة أي طائرة ستهبط فيها كهدف معادٍ

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من الهبوط في مجال المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إجبار أي طائرة على الهبوط، إذا حلقت بدون تصريح في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه في حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معادٍ، مؤكدة أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر».

وكشفت مصادر أمنية وطبية متطابقة، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي جرت في مدينة أوباري، خاصة تلك التي وقعت في محيط حقل الشرارة، الذي أفادت المصادر بأنه لا يزال تحت سيطرة قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر طبي من مستشفى أوباري العام، إن المستشفى استقبل 5 قتلى، بينهم جثتث تابعة للكتيبة 177 و3 أخرى لأشخاص لم تُعرف هويتهم حتى الآن، بالإضافة إلى 7 جرحى، جرّاء الاشتباك التي وقعت فجر اليوم بمعسكر تيندي المتاخم لجبل تيندي في الجنوب.

فيما أضاف مصدر عسكري من مدينة أوباري أن «الاشتباكات التي حدث الخميس بين مجموعة مسلحة غير معروف تبعيتها، وبين مجموعة مسلحة أخرى من مدينة أوباري لا تتبع الفريق على كنه» المُعيَّن مؤخرًا من قبل المسجلس الرئاسي على خلاف ما جرى تداوله.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «الكتيبة 177 دخلت أوباري عام 2016 كانت قوة محايدة تحت اسم 456 باتفاق بين قبيلة الحساونة والطوراق والتبو من أجل فرض الأمن والسلم».

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