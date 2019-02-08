سلامة: قبول الأطراف بالنتائج أهم شرط لنجاح الانتخابات

قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إن البعثة الأممية تقف مع أي طرف ليبي يعمل على محاربة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة خروج كافة المجموعات المسلحة من الحقول النفطية وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف سلامة في تصريحات تلفزيونية أن تنظيم الانتخابات في ليبيا لن ينجح إلا بتوفر شروط في مقدمتها؛ إصدار قانون من مجلس النواب وانتهاء تجهيزات المفوضية لإجراء الانتخابات، إضافة إلى الوضع الأمني

وأشار سلامة إلى أن أهم شروط الانتخابات هو التزام كافة الأطراف بقبول نتائجها، مبينا أن مفوضية الانتخابات ستنتقل إلى مقرها الجديد خلال الأسبوع المقبل وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار