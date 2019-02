إطلاق حملات للدعم النفسي للأطفال في مراكز الإيواء

المتوسط:

قام رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بـ تاجوراء ورئيس مركز الإيواء بالفرع وفد منظمة أرض الإنسان الإيطالية، ببحث آلية عمل المنظمة ووضع خطة مشتركة من أجل العمل على إنشاء المساحات الصديقة للطفل وإطلاق حملات الدعم النفسي الاجتماعي والحملات الخاصة بدعم فئة أطفال المهاجرين.

وخلال اللقاء، تمَّ الاتفاق على البدء في مشروع تقديم خدمة الدعم النفسي الاجتماعي.

وأشارت رئيسة بعثة المنظمة، إلى أنه سيتم الشهر الجاري البدء فعليا في تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن اللقاء جرى بعد الحصول على موافقات من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والمكلف بمهام تسيير جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

