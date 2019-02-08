تعليم صبراتة يبحث خطة تدريس مادة اللغة الفرنسية

عقد مراقب التعليم علي عمر يحيى، اجتماعاً مع مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع الغربية صبراتة ووحدة التفتيش التربوي بصبراتة وقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة صبراتة لبحث الاستعدادات لتدريس مادة اللغة الفرنسية.

ويأتي وفقا لمصدر إعلامي بمراقبة التعليم فأن الاجتماع جاء في إطار استعداد مراقبة تعليم صبراتة – بالتعاون مع مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع الغربية صبراتة وقسم اللغة الفرنسية بجامعة صبراتة – لتنفيذ دورات تدريبية لمعلمي تخصص اللغة الفرنسية ( وهي مبادرةٌ تقدم بها قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة صبراتة ) بهدف رفع كفاية المعلمين وتنمية الجانب المهاري والمحتوى المعرفي لديهم وإعدادهم لتدريس مادة اللغة الفرنسية في العام الدراسي 2019 / 2020 .

وأشار مراقب التعليم إلى خطة وزارة التعليم بشأن إدراج مادة اللغة الفرنسية كمادة أساسية لمرحلة التعليم الثانوي خلال العام الدراسي القادم ، والتزام المراقبة بالاستعداد المبكر لحصر كافة المعلمين من تخصص اللغة الفرنسية واستهدافهم بدورات تدريبية متوسطة وطويلة خلال الفترة القادمة .

وأكد رئيس قسم اللغة الفرنسية محسن الكبير على استعداد القسم بتوفير عناصر متخصصة وتعاونه في تنفيذ محاضرات الدورات التدريبية للمعلمين ، وأكد أيضاً على حرص القسم على تطوير مهارات المعلمين وأدائهم وتحسين مخرجات التعليم العام من طلاب المرحلة الثانوية.

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