جريدة «الوسط»: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة

فيما لم يستجد ما هو لافت في مسار العملية السياسية، غير التصريحات المتلاحقة التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تجاوز الوضع الميداني بيانات الساسة، إذ واصلت قوات من الجيش عمليتها في جنوب البلاد، وسط تأكيدات من الناطق الرسمي باسم قيادته العامة بإحراز هذه القوات مزيد التقدم، وتكبيد الخسائر في صفوف من سماهم «قوات مرتزقة تشادية».

ففي آخر تصريح له تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن إمكانية تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي، ولكن ليس لأجل غير معروف، وقال في حديثه إلى جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية: «إذا قلنا إن الانتخابات يجب أن تؤجل لحين جمع السلاح، فسوف ننتظر لسنوات، بالتالي ما يجب أن نفعله على الأقل هو إسكات صوت المَدافع، وليس بالضرورة جمع السلاح».

سلامة أطلع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني

وجدد سلامة رفضه تحديد مواعيد للاستحقاقات الانتخابية فى البلاد قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وقال في تصريح إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أوردته يوم الأحد: «لن أحدد موعداً قبل أن أشعر بأن الفرقاء الليبيين توصلوا للحد الأدنى من عناصر التسوية التاريخية»، مشيراً إلى أن «الصراع الأساسي بين الليبيين هو صراع على اقتسام ثروات البلاد».

وكان المبعوث الأممي قال في حديث إلى قناة «ليبيا»، الأسبوع الماضي، إنه لن يحدد موعداً لعقد الملتقى الوطني إلا «عندما ينضج الأمر ويريد الليبيون أنفسهم التفاهم».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أطلع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني الليبي المزمع عقده قريباً.

وفي جنوب البلاد واصلت قوات الجيش عمليتها التي عنونها القائد العام للجيش خليفة حفتر في 16 يناير الماضي بـ«عملية تطهير الجنوب»، إذ أعلنت «كتيبة طارق بن زياد» أن قوات «اللواء 73 مشاة، بإمرة العميد على صالح القطعاني، تتوغل داخل حقل الشرارة النفطي وتبسط السيطرة التامة عليه»، وأكدت «الكتيبة 128 مشاة» من جهتها سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات ببلدة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر الجمعة، ضد «قوات مرتزقة تشادية».

«الكتيبة 128 مشاة» تؤكد سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات ببلدة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها

في المقابل اتخذ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خطوات أثارت جدلاً بين من رآها «متأخرة» ومن اعتبر أن المقصود بها عرقلة عملية الجيش ووصفها بـ«الخطيرة»، أولى هذه الخطوات هي انتقاد المجلس القصف الجوي على مرزق قائلاً في بيان بالخصوص إنه «تسبب في أضرار مادية وترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم» داعياً «إلى التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال، حفاظاً على السلم الأهلي وحقناً للدماء».

وأكد أن «مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على الدخلاء والمرتزقة الذين دنسوا أرضنا هو هدفنا جميعاً ولا تنازل عنه»، لكنه رأى أن ذلك «لا يتحقق بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، مشدداً على ضرورة «توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل، وترتيبات أمنية موحدة».

وأكد البيان أن «الجنوب يمثل أهمية بالغة لاستقرار ليبيا، يجب ألا يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو يكون مدخلاً للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه أبداً»، وفي خطوة أخرى أصدر فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش قراراً بتعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية، ما أثار عدداً من الانتقادات، جاء أبرزها على لسان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، الذي وصف السراج في مؤتمره الصحفي أمس بأنه «لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين».

الموقف المتباين بين القيادة العامة للجيش والمجلس الرئاسي، جعل متابعين للشأن الليبي يخشون تطوره ليقود إلى صدام محتمل على الأرض، خصوصاً عقب إعلان آمر المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق، أسامة جويلي توجه قوة من حرس المنشآت النفطية‬- إلى حقل الشرارة- لـ«مساندة القوة الموجودة في تأمينه، وفقاً لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج»، بينما يصرح المسماري بأن قوات الجيش وصلت الحقل!

في غضون ذلك دخلت فرنسا على خط الأحداث بإعلان وزارة الجيوش الفرنسية أن مقاتلاتها قصفت أهدافاً في شمال تشاد، الأحد الماضي، دعماً لقوات من الجيش التشادي سعت لصد قافلة مسلحين، توغلت عبر الحدود قادمة من ليبيا، أما سياسياً فقد أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية، آنييس فن دور مول، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة أن «العمليات الأخيرة للجيش الوطني الليبي أتاحت إمكانية القضاء على أهداف إرهابية كبيرة، التي على المدى البعيد، بإمكانها تعطيل أنشطة المتاجرين بالبشر الذين ابتلوا، ومازالوا، هذه المنطقة بين الساحل والمتوسط».

وأشارت دور مول إلى أن العمليات العسكرية تشمل «أيضاً حقول النفط» ولفتت إلى أن «فرنسا في هذا الصدد تؤكد من جديد أن النفط مورد وطني، يجب أن يستفيد منه جميع الليبيين، وأن يكون تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في طرابلس»، مؤكدة في الوقت نفسه أن بلادها ملتزمة «بوحدة وسيادة واستقلال ليبيا، وتدعم جميع القوى الليبية التي تحارب الإرهاب».

وشددت على أن «فرنسا تؤكد من جديد أن الهدف هو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد، تحت سلطة حكومة مدنية، تستمد شرعيتها من الانتخابات».

الوضع وفق هذه المعطيات قابل للتصعيد، في انتظار ما سيحدث من تطورات ميدانية، أو تدخلات خارجية لتهدئة الموقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

