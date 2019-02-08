فريق ليبي يجرى عمليتا قلب مفتوح للأطفال بطبي طبرق‎

قام فريق طبي ليبي بكامل عناصره من اطباء وتمريض وفنيين بإجراء عمليتي قلب مفتوح للأطفال ” مودة سليمان فرج ” والتى تبلغ من العمر ” 8 أشهر ” و ” عبدالمنعم عبدالسلام والذي يبلغ من العمر ” أربعة سنوات ” من مدينة مرزق .

وقال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بالمركز ” الدكتورة وجدان بوعامر ” في تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية إن الأطفال كان لديهم وصلة شريانية فى الشريان الأورطي و الرئوي وإزالة أقطاب من الصدر ، مؤكدةً على نجاح العمليات وهم الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق الطبي .

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي هو أحد أهم المراكز الطبية في ليبيا ، ويسعي في تحقيق نقلة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المنطقة ، وقد ساهم في هذه النقلة من توفير الكفاءات البشرية عالية التأهيل لتشغيل هذه التخصصات وفق أفضل المعايير وباستخدام أحدث التقنيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

