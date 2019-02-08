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فريق ليبي يجرى عمليتا قلب مفتوح للأطفال بطبي طبرق‎

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام فريق طبي ليبي بكامل عناصره من اطباء وتمريض وفنيين بإجراء عمليتي قلب مفتوح للأطفال ” مودة سليمان فرج ”  والتى  تبلغ  من العمر ” 8 أشهر  ” و ”  عبدالمنعم عبدالسلام  والذي  يبلغ  من العمر ” أربعة سنوات  ” من مدينة مرزق .

وقال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بالمركز ” الدكتورة وجدان بوعامر ”  في تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية إن الأطفال كان لديهم وصلة شريانية فى الشريان الأورطي و الرئوي وإزالة أقطاب من الصدر ، مؤكدةً على نجاح العمليات وهم  الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق الطبي .

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي هو أحد  أهم المراكز الطبية في ليبيا ،  ويسعي في  تحقيق نقلة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المنطقة ، وقد ساهم في هذه النقلة من توفير الكفاءات البشرية عالية التأهيل لتشغيل هذه التخصصات وفق أفضل المعايير وباستخدام أحدث التقنيات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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